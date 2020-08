Reggina, l’agente di Sarao a StrettoWeb: “Catanzaro? Non ho sentito nessuno, accettiamo solo la Serie B”. Su Di Piazza…

10 Agosto 2020 16:46

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti che riguardano il club amaranto. L’intervista con il procuratore Giovanni Tateo

CALCIOMERCATO REGGINA – Si apre una settimana molto importante in casa Reggina sul fronte calciomercato, soprattutto per le operazioni in uscita. Nel frattempo è appena arrivato a Reggio Calabria il portiere Plizzari, il giovane estremo difensore si giocherà il posto da titolare con l’esperto Guarna. Sono giorni caldi anche per il futuro dell’attaccante Sarao, mentre nelle ultime settimane sono circolate con insistenza voci su un possibile interesse del club amaranto per Matteo Di Piazza. Abbiamo contattato l’agente Giovanni Tateo, ecco quanto dichiarato ai microfoni di StrettoWeb.

“Sarao-Catanzaro? Non c’è nulla di vero, io non ho sentito nessuno. Aspettiamo la Serie B, altrimenti il futuro sarà ancora alla Reggina”.

“L’interesse della Reggina per Di Piazza? Non c’è nessuna trattativa in ballo. Ha altri due anni di contratto con il Catanzaro e si trova molto bene, non ci sono i margini per un trasferimento”.