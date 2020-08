Reggina, l’agente di Barillà a StrettoWeb: “contatti con gli amaranto tanto tempo fa, siamo ai dettagli con il Monza”

14 Agosto 2020 14:42

Calciomercato Reggina, l’agente Caravello ai nostri microfoni ha affrontato la situazione legata al centrocampista Antonino Barillà

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina ha pensato a Barillà per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione in Serie B, ma la trattativa per un ritorno del calciatore in Riva allo Stretto non è mai entrata veramente nel vivo. Si sono registrati dei contatti, diverse settimane fa, ma i margini per un eventuale accordo sono sembrati subito in salita. Intesa che invece è stata raggiunta con il Monza per un triennale a cifre importanti, la corte del presidente Berlusconi ha dato gli effetti sperati, Barillà ha accettato l’offerta e la firma arriverà con ogni probabilità dopo ferragosto. Il giocatore tornerà dunque al Granillo, ma da avversario. Sono arrivate critiche assurde nei confronti di Barillà, perché ha preferito un altro progetto, perché è stato attratto da un’altra piazza. Barillà non è mai stato veramente vicino alla Reggina, non si può parlare dunque di un rifiuto ai colori amaranto. Altro che alto tradimento, Barillà si è comportato da professionista. Come riportato dalla nostra redazione, l’attuale calciatore del Parma ha parlato con Taibi, ma il discorso non è stato poi approfondito.

Come conferma l’agente Danilo Caravello, ecco quanto dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “la trattativa con il Monza è in stato avanzato, mancano le firme che dovrebbero arrivare dopo ferragosto. Contatti con la Reggina? Solo tanto tempo fa, poi più niente”.