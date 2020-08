20 Agosto 2020 14:41

Il riepilogo del 23° giorno di ritiro della Reggina presso il centro sportivo Sant’Agata: oggi una sola seduta effettuata, quella mattutina

Una sola seduta per la Reggina, quella mattutina, nel 23° giorno di ritiro presso il centro sportivo Sant’Agata: “La squadra ha effettuato del lavoro in palestra – si legge nella nota del sito ufficiale – per poi scendere sul campo n. 2 dove sono stati effettuati esercizi con il pallone. La sessione si è conclusa con una partita a tutto campo. Il gruppo amaranto si ritroverà domani al Centro Sportivo Sant’Agata dove è prevista una doppia seduta”.