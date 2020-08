30 Agosto 2020 14:20

Giammanco: “il Reddito di cittadinanza è demagogia pura come il taglio dei parlamentari. A più di un anno dalla sua entrata in vigore non ha creato lavoro”

“Il Reddito di cittadinanza è demagogia pura come il taglio dei parlamentari. A più di un anno dalla sua entrata in vigore non ha creato lavoro nè eliminato la povertà come promettevano Di Maio & co. Su 130mila percettori solo in 5mila hanno trovato occupazione. I navigator?Un evidente flop!”. Lo scrive su Twitter Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.