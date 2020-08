Recovery Fund e sviluppo locale: visita a Reggio Calabria del senatore Alfieri, visita al cantiere del Waterfront e all’Atam [VIDEO]

3 Agosto 2020 11:12

È stata una due giorni ricca di incontri quella in riva allo Stretto per il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo in commissione Affari Esteri. Accompagnato dall’assessore alla Mobilità e Politiche comunitarie del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino, l’esponente di Palazzo Madama ha affrontato le questioni più attuali riguardanti lo sviluppo della città, dal trasporto pubblico locale ai processi in atto sul versante del rilancio urbanististico e architettonico. Tra i temi caldi anche le nuove prospettive di sviluppo dei contesti urbani legate ai fondi europei nel quadro del Recovery Fund. Il tour cittadino ha preso il via con un sopralluogo al cantiere del Waterfront, la grande opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che sta trasformando radicalmente, da nord a sud, il litorale di Reggio Calabria. Nel corso della giornata Alfieri ha poi fatto visita all’Atam, l’azienda di trasporto pubblico locale. Qui sono stati affrontati i temi del rilancio infrastrutturale e del sistema dei collegamenti del territorio metropolitano, con particolare attenzione alla Statale Jonica 106 e alla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. Collegare la provincia reggina al resto del Paese è una questione non più rinviabile, è stato il messaggio lanciato al senatore Alfieri dalle parti sociali del territorio reggino che hanno inoltre sollecitato una precisa assunzione di responsabilità e l’adozione di impegni concreti da parte del governo nazionale.