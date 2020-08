Rami sempre più vicino alla Reggina, anche ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma

28 Agosto 2020 20:26

Adil Rami si avvicina sempre di più alla Reggina. Anche ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma i passi in avanti per l’approdo del francese in amaranto

La Reggina vuole costruire una grande squadra, che possa lottare per la vittoria del campionato di Serie B e, dopo l’arrivo di Menez (fiore all’occhiello della campagna acquisti) anche Adil Rami potrebbe unirsi agli amaranto. Il difensore francese farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla squadra di Mimmo Toscano e darebbe quell’esperienza necessaria per lottare in una categoria difficile come la Serie B. Ulteriori passi in avanti nella trattativa sono stati confermati anche da ‘La Gazzetta dello Sport’. Ormai si attende a breve il sì del difensore, che arriverò a parametro zero visto che nei mesi scorsi ha rescisso il suo contratto con il club russo del Sochi.