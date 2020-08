Reggina, Rami su Instagram: “Ci sto pensando…Sto lavorando duro…Perchè no…”. E i tifosi impazziscono [FOTO]

25 Agosto 2020 21:50

Adil Rami manda messaggi criptici su Instagram. E i tifosi della Reggina iniziano a sognare per un post del francese: “perché no…”

Adil Rami è finito nel mirino della Reggina, che vorrebbe farne uno dei perni della squadra che affronterà la prossima Serie B. Grande esperienza internazionale, sarebbe un profilo di livello assoluto per la categoria. Il difensore francese intanto lavora per tenersi in forma e manda messaggi criptici su Instagram. Uno degli ultimi post recita: “Ci sto pensando … Sto lavorando duro … Perchè no…”. E i tifosi amaranto iniziano a fantasticare. Cosa vorrà dire quel “Why not”? E c’è anche chi giura di averlo visto in città. Apparizioni o realtà? Speriamo non sia la solita storia di “vitti Baggiu o catastu” e di non assistere nei prossimi giorni ad una serie di “c’è Rami supra o Corsu”, ma che la trattativa si concluda positivamente e il centrale francese arrivi davvero a dare una mano alla Reggina. In basso il POST su Instagram.