Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il bollettino fino al 3 settembre

28 Agosto 2020 22:31

Previsioni Meteo Aeronautica Militare, inizia una forte ondata di maltempo con nubifragi, grandine e forte vento: il bollettino fino al 3 settembre

Inizierà dal pomeriggio un’ondata di maltempo estremo sull’Italia, che colpirà molto violentemente il Nord per poi diffondersi anche al Centro. Forti temporali provocheranno nubifragi, violente grandinate e forte vento, con il rischio di tornado. Per questi motivi, Estofex ha emesso un’allerta di livello 2 per il Nord Italia valida per la giornata di oggi. Il Sud, invece, sarà solo lambito dal maltempo all’inizio della prossima settimana. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 3 settembre.

Domani, sabato 29 agosto

Nord: molto nuvoloso su gran parte delle regioni con condizioni di forte instabilità che provocherà temporali diffusi e localmente forti, in particolare sulle aree alpine e prealpine e localmente su levante ligure. I fenomeni saranno associati anche a grandinate e forti colpi di vento e dal pomeriggio si estenderanno anche in pianura padana, specie sull’area lombardo veneta.

Centro e Sardegna: nubi in ulteriore aumento sulla Toscana con rovesci e temporali localmente intensi su alta Toscana ed occasionali, dal pomeriggio, sul resto della regione. Bel tempo sulle restanti regioni.

Sud e Sicilia: persistono condizioni di tempo stabile su tutte le regioni.

Temperature: minime in calo su Valle D’Aosta, pianura padana e Sicilia meridionale; in lieve aumento sulle aree appenniniche e stazionarie sul resto della penisola. Massime in sensibile diminuzione al nord ovest, appennino romagnolo, puglia ionica e Sicilia centro meridionale; stazionarie sulle aree alpine e prealpine centro occidentali ed in lieve aumento altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica 30/08/20. Al nord: graduali ampie schiarite su Piemonte sud occidentale, Liguria di ponente, Emilia Romagna e pianura padana. Ancora molto nuvoloso sul resto del settentrione con temporali diffusi e localmente forti in mattinata, in particolare sulle aree alpine e prealpine. A partire dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni con totale cessazione in serata salvo qualche residuo occasionale fenomeno su Liguria centro orientale. Centro e Sardegna: al mattino condizioni di tempo instabile sulla Toscana con rovesci e temporali, più diffusi sulle aree settentrionali e localmente anche su Umbria e Lazio settentrionale. Migliora nel pomeriggio sulla Toscana mentre l’area di instabilità interesserà più direttamente l’Umbria, gran parte delle Marche e le aree interne tra Lazio ed Abruzzo con temporanea cessazione in serata. Sud e Sicilia: persistono condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Temperature: minime in calo al nord ovest; sulle regioni centrali; stazionarie sul resto della penisola. Massime in diminuzione al nord est e sulle regioni centrali; in lieve aumento al sud.

Lunedì 31/08/20: cielo in prevalenza velato al nord con qualche annuvolamento più compatto a ridosso delle aree montuose fino alla tarda mattinata, seguirà un nuovo peggioramento sulle regioni centro orientali e settore occidentale dell’Emilia Romagna. Molte nubi anche sulle regioni centrali con rovesci un po’ ovunque ed in particolare sulla Sardegna dove non mancheranno temporali localmente forti al primo mattino. Ancora bel tempo al sud ma con nubi in aumento sul settore tirrenico.

Martedì 01/09/20: variabilità sulle regioni centro settentrionali con tendenza a peggioramento dalla serata a partire dal settore occidentale. Locali addensamenti nuvolosi a ridosso delle aree appenniniche. Prevalenza di sereno altrove.

Mercoledì 02/09/20 e giovedì 03/09/20. Mercoledì: molte nubi al centro nord con locali instabilità, specie in prossimità delle aree montuose. Poche nubi al sud ad eccezione della Campania, Molise e parzialmente Puglia dove non si escludono locali piovaschi. Giovedì: miglioramento atteso al nord e centrali tirreniche. Variabilità altrove.