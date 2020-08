23 Agosto 2020 21:28

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a sabato 29 Agosto: calo delle temperature nei prossimi giorni

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 29 agosto 2020.

Domani al Nord: al primo mattino nuvolosità irregolare, a tratti compatta con rovesci o temporali diffusi sulle regioni orientali e sparsi altrove. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi diffuse su tutto il settentrione, con rovesci o temporali associati, in generale di debole intensità, in attenuazione dalla serata sulle regioni centroccidentali. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni adriatiche, aree interne di quelle tirreniche, Toscana e Umbria, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale su toscana e lazio. Bel tempo sulla Sardegna. Sud e Sicilia: nubi basse al primo mattino sulle coste tirreniche in successivo dissolvimento; condizioni di bel tempo altrove , con formazione di nubi cumuliformi sparse, accompagnate da rovesci o temporali, durante le ore centrali della giornata. Temperature: minime in flessione al nord, regioni adriatiche e ioniche e sulle due isole maggiori, in lieve aumento su Liguria ed aree appenniniche, stazionarie altrove; massime in diminuzione un po’ su tutto il territorio, più decisa sulle aree appenniniche centrali ed alpine orientali.

Martedì 25/08 /20, al Nord: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con al più qualche isolato debole fenomeno lungo le aree costiere romagnole. Dalla seconda parte della mattinata e per il primo pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme in pianura padana, prealpi ed appennini, con deboli rovesci o temporali sparsi su queste ultime. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi compatte sulle regioni adriatiche ed aree interne di quelle tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del centro. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta, con in serata generali condizioni di bel tempo. Sud e Sicilia: al primo mattino molte nubi compatte sulle regioni adriatiche, aree interne di quelle tirreniche e sulla Basilicata; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del meridione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sul settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio.In serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione. Temperature: minime in diminuzione al nord, regioni centrali adriatiche ed aree appenniniche, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione anche sensibile sulle regioni adriatiche sulle regioni centromeridionali adriatiche, Umbria centrosettentrionali, Basilicata centrorientale, stazionarie o in lieve diminuzione su Sicilia e Calabria, in aumento sul resto del paese.

Mercoledì 26/08/20: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sulla Liguria, con deboli piogge o rovesci associati ed aumento delle velature, a partire dalle regioni alpine, in estensione pomeridiana anche al resto del centro-nord.

Giovedì 27/08/20: al mattino addensamenti bassi su Liguria ed aree appenniniche settentrionali, con deboli piogge o rovesci; nubi cumuliformi sparse sul triveneto e costiera romagnola con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del paese. Dalla serata aumento delle velature al nord e sulla Toscana.

Venerdì 28/08/20 e sabato 29/08/20. Venerdì: molte nubi al nord-ovest e sulle regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi, in sensibile intensificazione dal pomeriggio; estese velature sul resto del centro-nord e bel tempo sul resto del paese. Dalla mattinata di sabato estensione del maltempo alle regioni centrali tirreniche peninsulari.