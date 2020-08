Praia a Mare: inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo [FOTO]

7 Agosto 2020 18:40

Praia a Mare: inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo, la Guardia Costiera dotata di nuovi Uffici

Nell’odierna mattinata ha avuto luogo l’inaugurazione della nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Praia a Mare; l’apertura dei nuovi uffici è stato il risultato di una costante e proficua azione sinergica tra il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e la locale Amministrazione Comunale, che di fatto ha messo a disposizione la struttura per l’espletamento degli indispensabili servizi d’istituto del locale ufficio minore. L’Ufficio locale marittimo risulta essere tra gli Uffici più antichi del Circondario di Maratea, con sede a Praia a Mare già dagli anni ’30 dello scorso secolo, ha giurisdizione sui comuni di Praia a Mare e Tortora per una estensione di circa Km.10 di costa; conta n. 65 concessioni demaniali marittime sul litorale di Praia a Mare e n.17 su quello di Tortora. L’immobile, precedentemente adibito a sede, era utilizzato a tal scopo dal 26 marzo 2001; oggi, dopo circa 20 anni, si procede all’inaugurazione di una nuova sede. Alla cerimonia, che si è svolta secondo le limitazioni dettate dalla situazione epidemiologica in corso, hanno partecipato il Prefetto di Cosenza Cinzia Guercio, il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica C.V. (CP) Antonio Ranieri, il Capo del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina C.F. (CP) Giuseppe Spera, il Capo del Circondario Marittimo di Maratea T.V. (CP) Antonio Bisanti ed il Sindaco del Comune di Praia a Mare Antonio Praticò.