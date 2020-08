Ponte sullo Stretto, Conte e l’idea del tunnel sottomarino. Prestigiacomo: “boutade agostana del Premier, ipotesi scartata 20 anni fa”

10 Agosto 2020 12:03

Ponte sullo Stretto, “serve un miracolo di ingegneria anche sottomarino” ha affermato il Premier Conte. Per la deputata di Forza Italia però si tratta di propaganda: “Governo senza chiarezza, coraggio e competenza”

“L’idea del tunnel sottomarino per unire la Calabria e la Sicilia non è nuova, è un ritorno al passato di almeno vent’anni, peraltro già ampiamente scartata dalle valutazioni tecniche di organismi internazionali quali Steinmann per la parte tecnica e Pricewaterhouse per la parte economica, poi approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Al Premier Conte o ai suoi collaboratori sarebbe bastato consultare gli archivi dei ministeri, allora Lavori Pubblici e Trasporti, per non commettere quella che può definirsi, nella migliore delle ipotesi, una boutade agostana”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo in riferimento alle parole spese ieri dal Premier Conte sul tema del Ponte sullo Stretto tra Messina e Reggio Calabria.

“E’ chiaro che per il Presidente del Consiglio – continua – il collegamento tra le due sponde dello Stretto di Messina rappresenta una suggestione, un argomento di narrazione politica che vorrebbe lo proiettasse nel futuro, tuttavia di propaganda è lastricata la strada che porta all’oblio. La Sicilia e il Sud non hanno bisogno di nuovi profeti e ammaliatori, servono impegni certi in investimenti, così come non e’ con la logica del ‘benaltrismo’ che si riduce il gap tra le aree del nostro Paese. La Sicilia non deve essere collegata solo all’Italia ma all’Europa e per farlo occorrono chiarezza, coraggio, competenza e visione. Tutte capacità che non albergano, almeno in questo momento, tanto a Palazzo Chigi, quanto negli altri palazzi del potere governativi”, conclude Prestigiacomo.