Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI): “Movimento 5 Stelle vuole Sud isolato da Italia e ostaggio del reddito di cittadinanza”

11 Agosto 2020 16:28

La deputata messinese Matilde Siracusano (FI) critica sulle posizioni del premier Conte e del viceministro Cancelleri in tema Ponte: “Una trovata per pensionare una volta per tutte il progetto”

“La malsana idea rilanciata nelle ultime ore dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, caldeggiata dal ministro De Micheli e sponsorizzata dal vice ministro Cancelleri, è stata strabocciata da esperti, ingegneri e geologi diverse volte negli ultimi anni”. Lo dichiara la messinese Matilde Siracusano, deputata alla camera per Forza Italia.

“La costruzione di un tunnel sottomarino per collegare la Calabria e la Sicilia non solo sarebbe estremamente dispendiosa, non solo avrebbe tempi di realizzazione biblici, ma rappresenterebbe un pericolo per i cittadini. Il solo attraversamento ferroviario richiederebbe la messa in opera di tre gallerie, e le auto difficilmente potrebbero transitare. Il fondale dello Stretto di Messina è profondo oltre 150 metri e geologicamente giovane, con la presenza di faglie e di strati rocciosi difficili da approcciare: si dovrebbe, dunque, scavare a circa 250 metri sotto il livello del mare, (solo per fare un esempio, il tunnel della Manica è stato realizzato a 100 metri di profondità). La galleria sotto lo Stretto dovrebbe essere lunga almeno 30 km, con il paradosso che le città di Messina e Reggio Calabria sarebbero fortemente penalizzate”.

“Per non affrontare – prosegue Siracusano – il problema della sicurezza, del rischio sismico e dei proibitivi costi di manutenzione. Senza considerare l’eliminazione di uno dei fattori più rilevanti per il rilancio dell’economia che è l’attrattività turistica che avrebbe il Ponte. Quella del premier e del governo sembra solo una trovata agostana per distrarre l’attenzione dei cittadini e per pensionare una volta per tutte il Ponte sullo Stretto: un’opera che ha già avuto l’ok a diversi livelli, che ha già un progetto esecutivo, che potrebbe essere realizzata con una chiara volontà politica. Il Movimento 5 Stelle vuole che il Sud rimanga isolato dall’Italia e dall’Europa, con questa logica le regioni del Mezzogiorno resteranno ostaggio dell’assistenzialismo e del reddito di cittadinanza: proprio quello che vogliono Conte e i grillini”.