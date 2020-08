Ponte sullo Stretto, Conte: “dobbiamo iniziare a porci il problema, serve un miracolo di ingegneria anche sottomarino”

9 Agosto 2020 22:25

Conte: “non posso dire faremo il ponte sullo Stretto, non ci sono i presupposti, ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento”

“Non posso dire faremo il ponte sullo Stretto, non ci sono i presupposti. Dobbiamo prima realizzare l’alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia, ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento”. E’ quanto afferma il premier Giuseppe Conte da Ceglie Messapica all’evento La Piazza. “Ci sono miracoli di ingegneria, ne abbiamo realizzato uno a Genova. E’ un ponte bellissimo. Sullo Stretto, dobbiamo pensare a un miracolo di ingegneria. Una struttura ecosostenibile, leggera, che tuteli l’ambiente, anche sottomarina“, conclude.