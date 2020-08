Playout Serie B, il Perugia schianta il Pescara ma poi si fa rimontare: all’andata è 2-1

10 Agosto 2020 23:22

Playout Serie B: l’andata dello spareggio per non retrocedere tra Pescara e Perugia va agli adriatici, vittoriosi per 2-1

Dalle stelle alle stalle. Ma ora servono due risultati su tre. Il Perugia non sfrutta la posizione di classifica e nel playout di Serie B contro il Pescara si fa rimontare dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo. E così, l’andata dello spareggio per non retrocedere, va agli adriatici: 2-1 al primo round.

E’ di Kouan il gol a ridosso dell’intervallo (40′) che sblocca il match. Grifone avanti e Squalo con un piede e mezzo in C. Ma bastano 10 minuti, in avvio ripresa, per ribaltare tutto. Intorno all’ora di gioco, tra il 58′ e il 68′, Galano pareggia e Maniero la ribalta su rigore. Il match finisce così. Al Pescara, adesso, può anche bastare un pari in Umbria per salvare la categoria.