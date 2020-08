Playout Serie B: Perugia-Pescara è la partita infinita, ma ai rigori esultano gli abbruzzesi. Grifone in C

15 Agosto 2020 00:02

Playout Serie B, la partita infinita Perugia-Pescara finisce ai rigori e premia gli adriatici, che esultano e rimangono in cadetteria

Una partita infinita. Solo i calci di rigore sono riusciti a decretare il vincitore di Perugia-Pescara. Il ritorno dei playoff di Serie B si conclude come l’andata, ma a parti inverse. 2-1 per il Perugia, come 2-1 era stato a Pescara. I tempi regolamentari, così, non bastano. Servono i supplementari e poi i rigori.

Nei 90 minuti il Grifone era stato capace di ribaltare l’iniziale vantaggio degli adriatici con Pucciarelli, in gol al quarto d’ora. Al 18′ pari di Kouan, al 40′ sorpasso di Melchiorri. Nella ripresa, nessun gol. Ai supplementari, lo stesso. Ai rigori i protagonisti sono i portieri. Nel Perugia sbagliano Buonaiuto e Iemmello, nel Pescara il rigore decisivo è di Masciangelo. Si salvano gli abbruzzesi, retrocedono gli umbri.