Playoff Serie B, lo Spezia ribalta il Chievo e vola in finale: al ‘Picco’ finisce 3-1

11 Agosto 2020 23:14

Si è appena conclusa la semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B, Spezia-Chievo. I liguri ribaltano il punteggio dell’andata e volano in finale

E’ lo Spezia la prima finalista dei Playoff di Serie B. Dopo la vittoria dell’andata ottenuta al ‘Bentegodi’, il Chievo crolla e si fa rimontare dai liguri. La squadra di Italiano parte subito forte. Al minuto 2 è Galabinov a portare avanti i liguri con un colpo di testa. I clivensi soffrono per tutto il primo tempo e rischiano di andare sotto di due quando Nzola spreca clamorosamente a tu per tu con Semper. Il raddoppio è di Maggiore, al 50′: bell’inserimento e tiro violento a battere il portiere croato. Nzola cala il tris, riscattando l’errore del primo tempo. In pieno recupero arriva il gol del 3-1 di Leverbe, su calcio di rigore, ma è troppo tardi. Lo Spezia attende ora la vincente di Pordenone-Frosinone, con i friulani che partiranno con un grosso vantaggio nella sfida di ritorno in programma domani.