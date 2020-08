Playoff Serie B, pazzo Frosinone: altra impresa contro il Pordenone, sbriga la pratica in 15 minuti e va in finale

12 Agosto 2020 23:26

Playoff Serie B: altra impresa per il Frosinone, che sbanca il campo del Pordenone e vola in finale. L’ultimo atto è contro lo Spezia

E’ un Frosinone pazzo. Ma finalista. La compagine di Alessandro Nesta riesce a compiere l’impresa sbancando il campo del Pordenone per 0-2, ribaltando così il risultato dell’andata (0-1) e volando in finale playoff di Serie B in cui incontrerà lo Spezia. Per la compagine di Tesser, beffa. Che, però, non ha neanche il tempo di materializzarsi. Sì, perché i ciociari ci mettono praticamente un quarto d’ora a “sbrigare” la pratica. Segna Ciano al 7′ e Novakovich al 15′. La partita è tutta qua. Non segna più nessuno. Il Pordenone non sfonda, al Frosinone va bene così. E dopo la folle rimonta a Cittadella, ecco un’altra gara al cardiopalma. Spezia avvertito.