Playoff Serie B, il Pordenone ha un piede e mezzo in finale: Frosinone battuto a domicilio

9 Agosto 2020 23:03

Playoff Serie B – Il primo round va al Pordenone, che supera il Frosinone allo ‘Stirpe’ e si regala un vantaggio importantissimo in vista del ritorno

Frosinone-Pordenone – Il Pordenone ha un piede e mezzo nella finale dei Playoff di Serie B. I neroverdi sbancano Frosinone grazie ad un gol di Tremolada. Un primo tempo non entusiasmante dal punto di vista del gioco. Qualche sporadica occasione. Per i ciociari è Dionisi il più intraprendente, ma le chances migliori sono per i neroverdi: Ciurria e Burrai impensieriscono Bardi. Nella ripresa sono ancora protagonisti i due portieri. I più pericolosi sempre Ciurria e Dionisi, a loro si aggiunge Bocalon, ma il punteggio non si sblocca. La sfida tra Bardi e Ciurria si rinnova poco dopo il 70′, ma ancora una volta è l’estremo difensore del Frosinone ad avere la meglio: lancio illuminante di Burrai e splendido tuffo dell’attaccante, altrettanto bella la risposta dell’ex portiere del Livorno. Ma gli sforzi dei ‘Ramarri’ vengono premiati al minuto 82: il neo-entrato Tremolada scarica in porta un mancino al fulmicotone dai 22 metri e porta meritatamente avanti gli ospiti. Nel finale annullato un gol a Salvi per fuorigioco di Ariaudo in precedenza. Al ritorno, in programma mercoledì, la squadra di Tesser potrà permettersi non solo di pareggiare ma addirittura di perdere 1-0 per andare in finale.