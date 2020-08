Platì, Marra: “sollecitati i Commissari per la festa di San Rocco”

28 Agosto 2020 10:26

Marra: “primo atto per Platì è stato sollecitare i Commissari per la festa di San Rocco”

“Questa mattina in qualità di Portavoce e Vice-Coordinatore del Map nonché candidato alle prossime amministrative nel Comune di Platì con la lista del Movimento Autonomo Alternativo con Marra Sindaco, ho provveduto ad inviare una pec alla cortese attenzione dei commissari Prefettizi , visto le richieste pervenuteci sui social da alcuni abitanti e comitati per sollecitare e valutare una risposta positiva per potere effettuare la processione durante la festa di San Rocco del 20 Settembre c.m. abbiamo anche dato disponibilità di valutare l’intervento di alcune associazioni di volontariato (safety) per fare rispettare le normative vigenti in materia di covid19“. E’ quanto scrive in una nota il Presidente del M.A.P. e Candidato a Sindaco di Platì, Dr. Pietro Marra. “Con questo primo atto speriamo di fare capire alla popolazione di Platì che è nostro intento collaborare con tutte le associazioni/comitati del posto per il bene del paese e nel nostro piccolo rimaniamo a disposizione anche con le altre forze politiche perché bisogna creare unione e non indifferenza come sta avvenendo nella Città di Reggio che tra invidia e gelosia dei vari partiti politici, si sta distruggendo l’armonia durante questa strana campagna elettorale“, conclude.