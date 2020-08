Perugia retrocesso in C, reazione shock dei tifosi. Appesi manichini fuori dallo stadio: “vi vogliamo così” [FOTO]

15 Agosto 2020 11:58

I tifosi del Perugia non hanno digerito la retrocessione in Lega Pro maturata con la sconfitta di ieri sera contro il Pescara: gesto di contestazione macabro fuori dal Renato Curi

Finale di stagione amaro per il Perugia. Si sono rivelati fatali per gli umbri i calci di rigore e con questa sconfitta si è materializzata la retrocessione in Lega Pro. I tifosi del Grifone non hanno digerito l’esito del match contro il Pescara e al termine della contesa, all’esterno dello stadio Renato Curi, hanno intavolato una contestazione alquanto macabra. Quattro manichini (di cui tre con le maglie numero 9, 23 e 27), sono stati appesi al cavalcavia di via Trancanelli, la strada che collega Casenuove e Ponte della Pietra alla zona di San Sisto quasi costeggiando l’ospedale. Con i fantocci appeso anche lo striscione – anonimo – con la scritta “Vi vogliamo cosi”. Una serata già da dimenticare, macchiata da un gesto ancora peggiore e da condannare. In alto la FOTO.