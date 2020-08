5 Agosto 2020 11:22

Giorno 31 luglio si è tenuto il consueto passaggio della campana del Leo club Reggio Calabria host, che ha visto l’ avvicendarsi alla presidenza tra la dottoressa Chiara Manti ed il neo presidente dott. Francesco Minniti. Una serata ricca di progetti, tanti quelli realizzati durante la presidenza uscente, altrettanto numerosi e di alta qualità quelli già in cantiere per l’anno sociale appena iniziato. Una serata che ha visto nell’ingresso dei tanti nuovi soci la classica ciliegina sulla torta. Il LEO club Reggio Calabria Host festeggia così 49 anni di attività a servizio della comunità reggina, attività ancora una volta riconosciuta dalla città e dagli organi dell’associazione LEO e Lions come fondamentale per la crescita della comunità , attestandosi sempre di più come faro nel panorama del distretto di appartenenza Calabria-Basilicata-Campania, potendo vantare in questo anno sociale tra i suoi soci il presidente LEO per la provincia di Reggio Calabria , dott.sa Eleonora Romeo, ed il VicePresidente del distretto, nonché componente della commissione nazionale dei Vice Presidente dott. Paolo Battaglia. Davanti alle alte cariche del distretto , ed alla presenza dei club LEO colleghi della provincia , Il presidente Minniti ha brindato all’anno sociale presentando il proprio direttivo così composto:

-Presidente: dott. Francesco Minniti

-Past Presidente: dott.sa Chiara Manti

-Vice Presidente: dott. Andrea Manti

-Segretario: dott.sa Marina Calcagni

-Tesoriere: dott. Gaetano Francesco Cloro

-Cerimoniere: dott.sa Eleonora Romeo

-Consigliere del Presidente: dott. Paolo Battaglia

-Advisor LEO per il Lions Club RC Host: dott. Prof. Giuseppe Barbaro.