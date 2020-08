Viola: ufficiale l’arrivo di Giulio Mascherpa

5 Agosto 2020 10:26

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta Giulio Mascherpa

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta classe 1992 Giulio Mascherpa. Altro super colpo di mercato per il GM Giuse Barrile e il presidente Carmelo Laganà, Mascherpa infatti, va ad impreziosire il roster nero arancio con dinamismo, punto e difesa. Play/Guardia di 185 cm per 83kg, Mascherpa approda in riva allo Stretto dopo una stagione più che positiva in quel di Lecco (Serie B girone B), condita da ben 14 punti, 4.6 assist e 5 rimbalzi a partita. Nel suo passato esperienze anche nella categoria superiore. Ha infatti vestito in A2 le canotte di Tortona e Bergamo ed in entrambi i casi ha affrontato la Viola da avversario. Veloce, dinamico e col vizietto del canestro, Mascherpa va ad irrobustire in maniera importante il pacchetto senior della Viola a disposizione di coach Bolignano. “Sono molto contento di essere qui. È stata molto importante la chiamata del coach che ho avuto modo di incontrare già da avversario e che mi ha descritto brillantemente il progetto e la sua idea di pallacanestro; sono molto soddisfatto ed entusiasta per entrambe le cose. Sono consapevole di arrivare in una piazza storica per la pallacanestro italiana e ho i brividi al sol pensiero di indossare la stessa maglia che ha indossato colui che è sempre stato il mio giocatore preferito, Manu Ginobili. Per la mia carriera questa è una grande occasione. Sono carichissimo. Non si può dire di no alla Viola. Son sicuro che saremo una squadra competitiva che lotterà su ogni pallone e venderà cara la pelle per cercare di portare a casa più punti possibile.”