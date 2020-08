Omofobia: Maiorino (M5S), ‘Salvini non strumentalizzi bambini’

8 Agosto 2020 17:40

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Sulla legge di tutela delle persone Lgbt, le cose non possono che essere due e due soltanto: o Salvini fa consapevolmente campagna terroristica strumentalizzando i bambini, oppure non sa quello che dice. Non so quale delle due ipotesi sia peggiore. I bambini e i loro diritti non hanno nulla a che fare con questa legge e Salvini potrà continuare ad esprimere le proprie idee in fatto di famiglia”. Lo dice la senatrice M5S Alessandra Maiorino.

“Quello che non si potrà fare -aggiunge- è discriminare, escludere e incitare all’odio sulla base del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. In Germania anche il partito di destra più estremo- Afd- ha capito che i diritti civili non possono essere terreno di scontro ideologico strumentale, infatti ha a capo una donna lesbica dichiarata. Aspettiamo con fiducia che lo capisca anche la Lega. E che aggiorni il proprio lessico e armamentario propagandistico con qualcosa di più credibile”.