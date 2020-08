Nuovo Ponte di Genova, Klaus Davi plaude al contributo degli operai calabresi

4 Agosto 2020 12:13

Klaus Davi: “tanti operai calabresi hanno dato un contributo fondamentale per ridare vita al nuovo ponte Genova San Giorgio”

“Santino Pascuzzi e tanti altri operai calabresi che hanno dato un contributo fondamentale per ridare vita al nuovo ponte “Genova San Giorgio”, il cosiddetto nuovo ponte Morandi concepito e regalato da Renzo Piano alla città di Genova, si sono ancora distinti per la loro straordinaria disponibilità e abnegazione. Ancora una volta il meglio della Calabria è venuto fuori in un progetto di solidarietà nazionale incomparabile. La generosità, la nobiltà d’animo e l’altruismo di questi operai meritano di essere sottolineati perché vessillo di una Calabria positiva“. Lo ha dichiarato il massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca e candidato sindaco di Reggio Calabria.