Musumeci firma l’ordinanza anti-migranti: “via dalla Sicilia”

23 Agosto 2020 14:30

Sicilia, Musumeci firma l’ordinanza anti-migranti: “ha validità fino al 10 settembre e impone il divieto di ingresso, transito e sosta”

“Entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola”. E’ quanto prevede l’ordinanza, annunciata nella serata di ieri, firmata dal Governatore della Sicilia, Nello Musumeci. “Oggi verrà notificata –annuncia– a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. L’ordinanza ha validità fino al 10 settembre e impone il divieto di ingresso, transito e sosta nella regione per ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ong”, conclude.

Migranti Sicilia, il ministero dell’Interno puntualizza: “è una materia di competenza statale”

“Quella dei migranti- fanno sapere fonti del Ministero dell’Interno– è una materia di competenza statale, un’ordinanza regionale dunque non può incidervi”.