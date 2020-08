E’ morto Mariano Bianchi, ex sindaco di Trebisacce. Il cordoglio dei colleghi della Soprintendenza di Cosenza

18 Agosto 2020 10:49

Si è spento la scorsa notte l’architetto Mariano Bianchi, ex sindaco di Trebisacce e dirigente dell’area paesaggio per la Soprintendenza Abap per le provincia di Cosenza.

Ecco il messaggio di cordoglio da parte degli ex colleghi della Sabap: “Ci ha improvvisamente lasciati Mariano Bianchi, architetto della Soprintendenza dal 1980. Lascia un vuoto incolmabile per chi, come noi, l’ha conosciuto e condiviso un rapporto non solo lavorativo, ma principalmente umano. Per più di quarant’anni si è speso con la competenza e il garbo che lo contraddistinguevano con fare sempre volto alla salvaguardia del nostro patrimonio architettonico ed identitario, consapevole del valore delle nostre radici quali narrazioni del tempo passato. Responsabile della area paesaggio e della nostra sede di Castrovillari, una parentesi alla Soprintendenza di Milano, ha fatto anche le veci del Soprintendente dimostrando sempre perizia e preparazione. Ha ben operato anche in qualità di Direttore generale dell’ ArpaCAL e come sindaco di Trebisacce. Ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze”.