Morte di Lorenza Famularo: amici e parenti occupano Ospedale di Lipari per ottenere intervento di Musumeci e Razza

28 Agosto 2020 11:18

Messina. Amici e familiari di Lorenza Famularo, la 22enne deceduta la notte dello scorso 23 agosto presso l’Ospedale di Lipari, stanno occupando la struttura per ottenere che Presidente della Regione e assessore alla Salute intervengano sulla vicenda

Sulla morte di Lorenza è stata aperta un’indagine dall’Asp di Messina, che ha portato alla sospensione di un infermiere, e un’inchiesta da parte della procura di Barcellona.

Ieri inoltre, sempre a Lipari, si sono tenuti i funerali della giovane, morta dopo diversi i giorni durante i quali lamentava dolori diffusi a torace e spalle.

Sulla triste vicenda è intervenuto anche l’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla: “Le Eolie – ha detto – a motivo dell’isolamento e dei disagi dei trasporti durante l’inverno, e a causa del sovraffollamento che si registra nel periodo estivo, hanno bisogno di un presidio continuo ben organizzato e di risorse concrete che garantiscano sicurezza e salute. È un appello che intendo rivolgere in maniera chiara a tutti i responsabili del mondo della politica: dal presidente della Regione all’assessore alla salute. A loro chiedo che si presti un’attenzione maggiore e, per quanto è in loro potere, che si provveda a non lasciare abbandonate le Eolie“.

Anche il comitato “L’ospedale non si tocca” fa sentire la sua voce: “Pretendiamo di sapere sia dal direttore generale dell’Asp, sia dall’assessore regionale alla Salute come intendono intervenire affinché l’ospedale sia messo in condizione di funzionare pienamente“.