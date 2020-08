17 Agosto 2020 21:10

Tragedia in Sicilia dove un bimbo di 1 anno è morto all’ospedale di Modica. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende il bambino presenterebbe dei lividi.

Bimbo di 1 anno morto in Sicilia: fermato il convivente della madre

Per la morte del bimbo di un anno, deceduto all’ospedale di Modica dove era giuntocon diversi lividi sul corpo, la polizia ha fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo.