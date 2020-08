Mister Italia Fiction 2020, esulta la Sicilia: vince il catanese Federico Tomasello!

3 Agosto 2020 12:02

Mister Italia Fiction 2020: vince Federico Tomasello, fotomodello siciliano di Catania

Negli scorsi mesi lo avevamo presentato su StrettoWeb, adesso il sogno di Federico Tomasello è diventato realtà. Il fotomodello siciliano, nativo di Catania, ha vinto l’edizione 2020 di Mister Italia Fiction. Di seguito il comunicato: “Ha 26 anni, ha studiato interior design, lavora in amministrazione nell’azienda di famiglia. Federico Tomasello è il nuovo Mister Italia Fiction 2020 eletto sabato sera a Pescara. In una calda serata estiva, sul palco del Teatro del Mare, presentati da una sempre più affascinante sono sfilati i 30 finalisti nazionali provenienti dalle varie regioni per contendersi il titolo del concorso by Claudio Marastoni. Ospiti della serata Jo Squillo, Anna Falchi, Peppe Convertini, Solange e tanti altri vip. Federico, è del segno dell’ariete , capelli neri, occhi neri, si definisce umile, romantico e determinato. Il suo attore preferito è Leonardo di Caprio.

A premiarlo è stata la fantastica Jo Squillo. Federico qualche mese fa ha partecipato ad un noto programma televisivo ed è uscito in copertina su Novella 2000. Il concorso di Mister Italia è organizzato dalla Claudio Marastoni. L’evento sarà messo in onda nei prossimi giorni su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky)”.