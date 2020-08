Milazzo, si presenta il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”

30 Agosto 2020 14:54

Milazzo: si presenta martedì 1 settembre il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”

Si presenta martedì 1 settembre 2020 alle ore 19.30, nell’ambito della IV edizione del Giardino letterario di Villa Vaccarino a Milazzo, evento in presenza e in diretta streaming sul canale FB di Sicilia Mater, il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”. Alfonso Lo Cascio, giornalista pubblicista, appassionato di Storia, da anni impegnato nell’ambito del volontariato culturale, si occupa di un momento storico fondamentale in un libro denso di avvenimenti. 1943: la “Reconquista” dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” (Giambra editore, 2020) è un volume che si legge come un romanzo storico per il suo stile leggero e accattivante, con un equilibrio narrativo e con una sequenza cronologica che riporta fedelmente gli avvenimenti che hanno segnato la storia dell’Isola. La Conferenza di Casablanca fu la sede ove si stabilirono, nel corso della Seconda guerra mondiale, i luoghi e i termini della progressiva avanzata alleata che portò alla “Reconquista” dell’Europa partendo dal “ventre molle dell’Asse”, iniziando dalla Sicilia con l’“Operazione Husky”, il primo attacco degli Alleati sulla Fortezza Europa.