Migranti: Zingaretti, ‘andare via da Libia non risolve problemi, intervengano Ue e Onu’

1 Agosto 2020 11:18

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il famoso memorandum va riscritto e il Partito democratico ha anche chiesto che questo venga fatto in breve tempo. Ma io credo una cosa: quando in Paese c’è un tema di diritti umani, andarsene via facendo finta che così si risolve il problema è sempre sbagliato. E l’atteggiamento che bisogna casomai avere è spingere la comunità internazionale, l’Europa, a essere ancora più protagonisti per condizionare quello che sta accadendo in quel Paese”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un’intervista a Fanpage, a proposito della questione migranti e dei rapporti con la Libia.

“La nostra filosofia -aggiunge- è questa: nessuna arrendevolezza o occhi chiusi. Anzi, spingere l’Europa a promuovere corridoi umanitari, quote di accoglienza, chiamare l’Onu. Anche rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando si è sparato a dei migranti. Ma tutto questo richiede protagonismo” .