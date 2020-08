Migranti in Sicilia: Giammanco: “sto con Musumeci contro l’inerzia del Governo”

23 Agosto 2020 16:46

Sicilia, Giammanco: “sto col Governatore Musumeci contro l’inerzia del Governo. La sua ordinanza sulla gestione di flussi migratori sfuggiti a qualunque controllo era inevitabile, l’Esecutivo in questi mesi si è mostrato totalmente sordo alle continue richieste d’intervento da parte della Regione”

“Sto col Governatore Musumeci contro l’inerzia del Governo. La sua ordinanza sulla gestione di flussi migratori sfuggiti a qualunque controllo era inevitabile, l’Esecutivo in questi mesi si è mostrato totalmente sordo alle continue richieste d’intervento da parte della Regione”, così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia. “Alla Sicilia è stato imposto un lockdown totale come al resto del Paese nonostante fosse pressoché Covid free, con ovvie ripercussioni economiche e sociali. Non possiamo permettere che i sacrifici fino ad oggi fatti e le risorse messe in campo per arginare la pandemia vengano vanificate da sbarchi continui di immigrati. Tutte le attenzioni vanno indirizzate alla difesa della salute pubblica. L’Isola è stata abbandonata a se stessa, chiediamo rispetto, il nostro territorio e’ stato trasformato in un centro di accoglienza senza alcun riguardo per cittadini e turisti. È inaccettabile che il Governo persegua la politica dei porti aperti a fronte di una crisi sanitaria ed economica globale.

Almeno in questo periodo dovrebbe prevalere il buon senso all’ideologia e alla strumentalizzazione politica, il Governo non continui a temporeggiare e agisca subito”, conclude Giammanco.