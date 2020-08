Migranti: Salvini, ‘fanno quello che vogliono, sputazzano e infettano’**

8 Agosto 2020 21:59

San Vincenzo (Li), 8 ago. (Adnkronos) – “Gli italiani sono tenuti sotto ostaggio, a distanza e mascherinati e intanto fanno sbarcare migliaia di balordi che fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono, sputazzano, infettano. E basta, e basta: se le regole ci sono dovrebbero valere per tutti”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a San Vincenzo, in provincia di Livorno.

“Ci sono dei migranti -ha aggiunto- che arrivano da una guerra strana, sbarcano tutti tra i 25 e i 27 anni, belli, robusti, muscolosi, con il barboncino al guinzaglio, il cappello di paglia, l’anellino e il telefonino: questi la guerra ce la portano in Italia, non sono loro che scappano dalla guerra”.