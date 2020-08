30 Agosto 2020 20:26

Caos migranti in Sicilia: il Viminale invia tre navi quarantena a Lampedusa. Circa 300 migranti verranno evacuati dall’hotspot tra stasera e domani mattina

E’ caos migranti in Sicilia. Il ministero dell’Interno “segue con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 400 migranti la scorsa notte a Lampedusa e nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Luciana Lamorgese hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo”. La prima arriverà a Lampedusa entro domani notte, le altre due entro mercoledì. Circa 300 migranti verranno evacuati dall’hotspot tra stasera e domani mattina