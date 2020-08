Migranti: Delrio, ‘con costanza arriveremo a ius culturae’

1 Agosto 2020 08:25

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “I riformisti sono radicali nei principi, ma sanno seminare e aspettare il tempo buono del raccolto. Io ho seminato per quattro anni prima di ottenere l’approvazione dell’assegno unico, una rivoluzione epocale che sostiene stabilmente tutti i bambini. Anche sullo ius culturae non mollo, nell’idea che ogni volta che abbiamo concesso più diritti a qualcuno siamo diventati più forti tutti. I cambiamenti avvengono con costanza e determinazione: sono sicuro che arriverà anche questo risultato”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un’intervista a ‘La Stampa’.