Crotone, barcone con migranti prende fuoco ed esplode: 3 morti e 2 dispersi

30 Agosto 2020 15:30

Crotone, barcone con migranti prende fuoco ed esplode durante trasbordo su natante della Guardia Costiera: immigrati si lanciano in mare, sarebbero 4 i morti

Strage a largo di Crotone dove un barcone con a bordo decine di migranti ha preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita di quattro migranti, tra cui una donna, che erano a bordo dell’imbarcazione. Altri due risultano dispersi. I feriti sono cinque: due sono stati portati all’ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri 3 sono ricoverati a Crotone, dove si trovano anche due finanzieri feriti. Ventitrè le persone tratte in salvo sulla spiaggia di Steccato di Cutro.