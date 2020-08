23 Agosto 2020 17:25

Migranti, Salvini: “Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d’Europa. Sono terre di bellezza, ricchezza, lavoro e cultura”

“Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d’Europa. Sono terre di: bellezza, ricchezza, lavoro e cultura. Se io andrò a processo a Catania per aver bloccato gli sbarchi, penso che dopo di me dovranno andare processo quelli che hanno agevolato e organizzato gli sbarchi”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Foggia per l’ufficializzare il passaggio da Forza Italia al partito del Carroccio del sindaco Franco Landella.