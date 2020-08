Nuovo sbarco in Calabria, arrivati 115 migranti: tutti posti in quarantena, presenti 21 minori

19 Agosto 2020 12:59

Migranti in Calabria: grosso sbarco in queste ore a Crotone. Arrivati in 115 , tra cui 26 donne e 21 minori. Tutti sono stati posti in quarantena

Centoquindici migranti – tra i quali 68 uomini, 26 donne e 21 minori – sono sbarcati nella notte nel porto di Crotone. Si tratta di persone di nazionalità afgana, iraniana, siriana e somala che erano a bordo di un’imbarcazione intercettata dalla Guardia costiera al largo delle coste di Soverato. L’imbarcazione, secondo le prime informazioni, sarebbe partito dal porto di Antalaya in Turchia. Ad accogliere il gruppo sulla banchina del porto di Crotone c’era il dispositivo coordinato dalla Prefettura. I sanitari del Suem 118 che hanno effettuato un primo screening non hanno rilevato alcun problema sanitario. La Croce rossa di Crotone ha successivamente provveduto al trasferimento delle 115 persone, tra cui diversi gruppi familiari, nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove i migranti sono stati posti in isolamento come prevedono le procedure anti-Covid per la quarantena.