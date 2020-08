Migranti, Ornella Cuzzupi (Ugl Calabria): “se il Mezzogiorno implode trascinerà nel baratro l’intero Paese”

31 Agosto 2020 15:40

Presa di posizione del Segretario Generale UGL Calabria, Ornella Cuzzupi relativa ai continui arrivi degli immigrati clandestini sulle nostre coste

Durissima presa di posizione del Segretario Generale UGL Calabria, Ornella Cuzzupi relativa ai continui arrivi degli immigrati clandestini sulle nostre coste: “Continuano senza sosta gli sbarchi sulle nostre coste. Sellia Marina, Roccella Jonica, Caulonia, Crotone, sono le ultime località interessate dall’incessante fenomeno di arrivi clandestini via mare. Decine e decine di migranti, molti dei quali risultano positivi al coronavirus, si riversano sul nostro territorio senza alcuna prospettiva futura che non sia l’approssimazione e la strada. L’accoglienza rientra nella nostra cultura di popolo aperto ed ospitale, ma deve avere una gestione basata sull integrazione reale, tutt’ altro che confusionaria e farraginoso. Siamo ormai alle soglie dell’insostenibile! La Calabria, la Sicilia e tutte le regioni interessate al fenomeno non possono più gestire il flusso di sbarchi che sta, di fatto, collassando le Regioni del sud Italia, mettendo a grave rischio l’ordine e la salute pubblica di intere comunità. Per questa situazione e per il colpevole silenzio dell’esecutivo il Mezzogiorno rischia di implodere trascinando nel baratro l’intero Paese. Il Governo – continua Cuzzupi – deve con urgenza assumersi le necessarie responsabilità e fornire adeguate risposte, predisponendo un piano concreto di gestione del fenomeno immigratorio che salvaguardi le realtà locali più che la politica delle chiacchiere e del falso buonismo. Occorrono interventi incisivi che coinvolgano, in maniera attiva, i Paesi membri dell’Unione Europea che non possono, ne devono lasciare il nostro Paese solo a fronteggiare una situazione emergenziale che, allo stato attuale, aggrava ulteriormente la crisi sociale innescata dalla pandemia e dalle pesanti conseguenze economiche e produttive”, conclude.