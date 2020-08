Messina: è di Viviana Parisi il corpo trovato a Caronia, riconosciuta dalla fede. Nessuna traccia del figlio

8 Agosto 2020 21:00

Dj scomparsa, il cadavere ritrovato è quello di Viviana Parisi: riconosciuta dalla fede, nessuna traccia del figlio

Non c’è stato il lieto fine nella vicenda della scomparsa di Viviana Parisi: è infatti della donna il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a Caronia. La conferma è arrivata dalla fede che la donna aveva al dito: all’interno c’è scritto il nome del marito, Daniele Mondell. Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele che era con la mamma al momento della scomparsa. Viviana, dj 43enne originaria di Torino, era scomparsa insieme al figlio di 4 anni sei giorni fa. Il corpo è irriconoscibile e in stato di decomposizione. Al momento, invece, nessun segno che nella zona possa esserci anche il bambino. Soccorritori e investigatori stanno setacciando i boschi ma del piccolo Gioele non c’e’ alcuna traccia.