Messina, celebrazione del 13° anniversario delle vittime del Rifugio del Falco

20 Agosto 2020 18:25

Giorno 22 agosto alle ore 10:00 si terrà a Villa Mazzini, nel rispetto della normativa anticovid, la celebrazione del 13° Anniversario delle vittime del Rifugio del Falco. L’evento promosso come ogni anno dall’Osservatorio sui temi ed i diritti dell’infanzia Lucia Natoli presieduto da Saro Visicaro sarà coordinato e presentato dall’avv. Silvana Paratore e vedrà la partecipazione del dott. Antonino Rindone vice presidente dell’Associazione Insegnanti di Scienze Naturali. Questo pianeta può essere curato soltanto da noi è il tema scelto quest’anno per rievocare il rogo che causo’ la morte di sei persone a Patti. Nel corso dell’evento sarà ricordato Paolo Todaro morto il 1 agosto in contrada S. Filippo durante le fasi di spegnimento di un incendio . A seguire alle ore 12:00 al rifugio Oasi San Francesco nelle quattro strade, un momento di commemorazione con Giovanni D’Arrigo presidente del circolo Legambiente dei Peloritani. L’iniziativa gode del patrocinio di Legambiente, dell’ A.I.I.S.N e del Centro di educazione ambientale.