Messina, violenza sessuale a Torre Faro: srilankese blocca e palpeggia una donna minacciandola di avere con se un taglierino

3 Agosto 2020 11:02

Messina. Uno srilankese di 46 anni, a Torre Faro, ha tentato di obbligare una donna a consumare un rapporto sessuale con lui, minacciandola di avere con se un taglierino: arrestato

In esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, i poliziotti delle volanti hanno sottoposto agli arresti domiciliari un cittadino di nazionalità srilankese di 46 anni, perché ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di una donna.

In particolare l’uomo, lo scorso 13 luglio, in località Torre Faro afferrava per un braccio la vittima e, strattonandola e bloccandola con violenza, le diceva di consumare con lui un rapporto sessuale, minacciandola altresì di avere con sé un taglierino.

La donna riusciva a divincolarsi dalla presa dell’uomo che tuttavia aveva iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Solo l’arrivo di un amico della malcapitata aveva fatto desistere l’extracomunitario dalla sua condotta violenta, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce.

L’attività d’indagine, suffragata anche dalla raccolta di testimonianze, svolta successivamente dagli agenti e coordinata dall’Autorità Giudiziaria, ha consentito di accertare le responsabilità del quarantaseienne e di emettere la misura cautelare.