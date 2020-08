Messina, via Don Blasco: abbattuto muro di via Acireale, ora sarà possibile collegarla a Maregrosso tramite via Bonsignore

31 Agosto 2020 16:29

Messina. Cantiere di Via Don Blasco: “Messina ha bisogno di questa grande spinta propulsiva per risorgere e questa Amministrazione metterà a segno opere essenziali per il rilancio e della nostra città”

L’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, rende noto che questa mattina si è proceduto alla demolizione del muro diaframma del confine RFI con via Acireale.

Si tratta di un intervento determinante, in quanto propedeutico al collegamento tra le già realizzate vie Acireale e Maregrosso, attraverso l’intersezione anche con via Bonsignore.

“Il progetto della realizzazione della via Don Blasco prende forma giorno dopo giorno – ha dichiarato l’Assessore Mondello – e questa consapevolezza mi consegna grande soddisfazione, a fronte di tutte le criticità affrontate e risolte. Come ho avuto modo di dire più volte, quest’opera è centrale per la città, perché pone fine ad una serie di problematiche viarie di non poco conto, ed al contempo apre immensi scenari di sviluppo. Messina ha bisogno di questa grande spinta propulsiva per risorgere, e andando avanti con tutto l’impegno possibile, questa Amministrazione metterà a segno, passo dopo passo, una serie di opere essenziali per il rilancio e per la vivibilità della nostra città”.