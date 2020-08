Messina: “Una sola vettura del tram questa mattina, utenti inviperiti”

10 Agosto 2020 13:48

Messina. Il consigliere comunale Libero Gioveni torna ad affrontare le tematiche relative ai disagi dei fruitori del servizio tramviario. A tenere banco oggi il tema della discontinuità del servizio manutenzione

“Già negli giorni scorsi c’erano state le prime avvisaglie con il tram che ha circolato col contagocce e con le immediate rassicurazioni datemi dal Presidente Campagna (evidentemente disattese); stamattina infatti si è superato ogni limite con la presenza di una sola vettura con l’attesa infinita alle fermate sotto il sole per gli esasperati utenti!“. È quanto riporta il consigliere comunale Libero Gioveni, in merito allo stato del servizio tramviario a Messina.

“Da indagini che ho effettuato in questi giorni – spiega Gioveni – ho potuto verificare che l’officina espleta il turno dalle ore 7 alle ore 20, esattamente due ore dopo l’uscita dei mezzi (ore 5) e tre ore prima il loro rientro (ore 23), fatto questo che impone già una riflessione sulla discontinuità del servizio di manutenzione”.

“Inoltre – prosegue il consigliere – l’USTIF (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi che per la Sicilia ha sede a Napoli) ha legittimamente richiesto la revisione dei carrelli dei mezzi, che però sembra non possa essere effettuata a Messina perché priva delle necessarie attrezzature”. Insomma – conclude Gioveni – occorre conoscere le reali intenzioni di ATM S.p.A. sul futuro del tram (a tal proposito convocherò prossimamente una seduta della Commissione Trasporti sul tema) perché proseguendo di questo passo il rischio di un fermo totale dei mezzi è davvero dietro l’angolo”.