Messina: “Il tram si vede con il contagocce, il filobus potrebbe essere la soluzione ottimale”

13 Agosto 2020 11:09

Messina. Il consigliere comunale Libero Gioveni, in considerazione delle problematiche che, particolarmente negli ultimi tempi, stanno investendo la linea tramviaria cittadina propone l’idea del filobus

“In un periodo in cui il tram si vede col contagocce per i noti problemi legati alla manutenzione, non si può non pensare in prospettiva futura anche a una sua possibile valida alternativa già in essere in molte città italiane: il filobus!”

È il consigliere comunale Libero Gioveni proporre questa idea che sostiene essere già stata applicata da diverse Amministrazioni intenzionate a sostituire le vetture del tram descritte da Gioveni come lente e rumorose e produttrici di vibrazioni fastidiose per i palazzi adiacenti.

“L’idea dei filobus – prosegue – potrebbe essere considerata una soluzione ottimale sotto tutti i punti di vista (maggiori velocità e silenziosità, nessun problema di vibrazioni, veicoli leggeri ed ecologici, manutenzione minima rispetto alla costosa tranvia). Questa possibile operazione o investimento da farsi finanziare dalla comunità europea al pari di tanti altri comuni andrebbe eseguita nel rispetto dell’ambiente grazie ad una bassissima percentuale di inquinamento, con l’ulteriore vantaggio, se si dovesse optare per i filobus ibridi, che questi verrebbero alimentati a batterie, non avendo quindi nemmeno bisogno di una linea aerea continua di alimentazione”.

“Insomma – conclude Gioveni – quella che nella nostra città sembra in questo momento fantascienza, potrebbe invece rappresentare un’ipotesi per il sindaco De Luca e il suo vice, l’assessore ai fondi europei Carlotta Previti, da poter percorrere in alternativa ad un tram per la cui gestione attuale e futura la strada sembra sempre più in salita”.