Messina, tragedia nelle acque tra Itala e Scaletta: 29enne perde la vita durante un’immersione

25 Agosto 2020 14:47

Messina. Non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del pizzaiolo 29enne Alessandro Bivacqua, già deceduto una volta che il suo corpo è stato individuato dai soccorritori

Nella tarda serata di ieri il 29enne originario di Lipari Alessandro Bivacqua ha perso la vita mentre si stava immergendo con un amico nelle acque della riviera ionica, tra Itala e Scaletta.

Il compagno di immersioni di Bivacqua, durante l’attività si è accorto che l’amico, di professione pizzaiolo, non stava più riemergendo e si è dunque affrettato a dare l’allarme. Nelle ricerche si sono subito impegnati alcuni pescatori che si trovavano in zona e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, una delle quali con medico a bordo ed i Carabinieri. Trovato il corpo del giovane, però, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Le cause che hanno portato all’annegamento del 29enne non sono ancora note, si presume si sia trattato di un malore. Bivacqua lascia una moglie ed una bambina.