Messina, tragedia a Lipari, la 22enne Lorenza Famularo muore nella notte

Messina. Terribile lutto nella notte appena trascorsa, a Lipari, dove la 22enne Lorenza Famularo è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale a causa di forti dolori addominali

Terribile lutto nella notte a Lipari dove una 22enne, Lorenza Famularo, è deceduta in ospedale dopo aver accusato forti dolori addominali. Dalle prime ricostruzioni pare che la giovane lamentasse dolori così acuti da richiedere l’intervento del 118 per essere trasportata in ospedale, ma appena giunta presso il nosocomio sarebbe deceduta nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarla. Per loro è stato possibile solo dichiararne il decesso.

Dopo il tragico evento il corpo della giovane è stato trasferito presso l’obitorio di Lipari dove verosimilmente verrà sottoposto ad autopsia nel momento in cui dovesse essere disposta dall’autorità giudiziaria competente. Allo stato attuale sono ancora sconosciute le cause che hanno portato al decesso.

Sulla vicenda ha espresso il proprio cordoglio anche Paolo La Paglia, Direttore Generale dell’Asp di Messina: Apprendo con dolore del drammatico evento di stanotte all’Ospedale di Lipari, dove la giovanissima Lorenza Famularo è stata sottratta all’amore e all’affetto di familiari e amici.

Porgo ai familiari, a nome dell’A.S.P. di Messina e mio personale, le più sincere condoglianze sapendo che niente potrà comunque lenire il dolore per la perdita di Lorenza.

Assumo l’impegno con la famiglia di accertare con il massimo rigore i fatti, per verificare le dinamiche interne ed il pieno rispetto delle procedure e delle linee guida