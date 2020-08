Messina, traffico in tilt per gli strascichi del controesodo: “L’amministrazione deve sollecitare Cas a riaprire svincolo di Giostra”

24 Agosto 2020 14:50

Messina. In considerazione delle numerose criticità relative a traffico cittadino, il presidente della Commissione Viabilità sollecita l’Amministrazione ad intervenire per ottenere dal Cas la riapertura straordinaria dello svincolo di Giostra

A seguito delle numerose segnalazioni che a tutt’oggi si susseguono in merito alle criticità legate alla viabilità cittadina, il presidente della Commissione viabilità del Comune di Messina, Libero Gioveni, ha emanato una nota con la quale richiede all’Amministrazione comunale di sollecitare il Cas a estendere il provvedimento di riapertura temporanea dello svincolo di Giostra a tutta la settimana durante la quale continueranno a verificarsi gli strascichi del controesodo estivo.

“È di nuovo caos in città per la nuova chiusura dello svincolo di Giostra! Si rende necessaria una riapertura almeno per tutta questa settimana in cui ancora insiste il contro esodo – scrive Gioveni –. Mi auguro che il Cas anche attraverso un nuovo sollecito da parte del vicesindaco Carlotta Previti, possa prendere in esame questa possibilità, che certamente rappresenterebbe un atto di buon senso visto quanto si sta registrando e si prevede si registri ancora per qualche giorno nelle vie o nelle zone del centro prossime agli imbarcaderi”.

“In ogni caso – conclude il presidente della Commissione Viabilità – ho già predisposto per lunedì 7 settembre la convocazione di una apposita seduta sulla questione svincoli e messa in sicurezza del viadotto Ritiro alla presenza del RUP Anna Sidoti e dell’assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello”.