Messina, progetto “Time To Care”: 1200 posti a disposizione degli under 35 per servizi di assistenza agli anziani

13 Agosto 2020 13:27

Messina. Progetto “Time To Care”: 1200 posti per giovani under 35 per servizi di assistenza agli anziani. Previsto contratto di 6 mesi con una retribuzione di 375 euro netti al mese

È stato pubblicato il Bando relativo al Progetto: “TIME TO CARE” promosso in collaborazione dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dal Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la sperimentazione “TIME TO CARE” si vuole raggiungere l’obiettivo di alleviare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sulla popolazione anziana. Si tratta di un’iniziativa straordinaria che coinvolgerà circa 1200 giovani under 35 in una esperienza di 6 mesi. L’idea è quella di favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, in particolare, chiedendo loro di impegnarsi in attività di assistenza alle persone anziane.

A Messina l’ente che svilupperà “TIME TO CARE” è l’Associazione “Hic et Nunc”, in quanto ente aderente alla Rete Santa Caterina, soggetto ammesso alla sperimentazione in ambito nazionale.

I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle competenze.

I giovani interessati al progetto possono inviare domanda di partecipazione direttamente alla pec dell’ente di riferimento entro le ore 14:00 del 31 ottobre 2020.

Maggiori informazioni su “TIME TO CARE” sono reperibili sulla Pagina Facebook dell’Associazione “Hic et Nunc” (www.facebook.com/Associazionehicetnunc) o sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.