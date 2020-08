Messina, svincolo di Giostra riaperto fino a domenica 23 agosto per contrastare i disagi del controesodo

22 Agosto 2020 12:17

Messina. Il vicesindaco Carlotta Previti ha ottenuto dal Cas la riapertura in via straordinaria dello svincolo di Giostra per contrastare i disagi dovuti al controesodo dei tanti arrivati in Sicilia per Ferragosto

In relazione alla straordinaria emergenza del traffico, legata al controesodo ed ai conseguenti disagi per l’intera collettività cittadina e per coloro che in queste ore sono in transito dalla Città di Messina, il Vicesindaco Carlotta Previti ha chiesto al CAS, ieri venerdì 21, l’apertura immediata, in via straordinaria ed urgente, dello svincolo di Giostra per le vetture in uscita per Messina.

A seguito della richiesta, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha predisposto la riapertura con ordinanza n. 66 del 21 agosto 2020. Pertanto, lo svincolo è stato riaperto in via straordinaria e temporanea sino alle ore 24 di domenica 23 agosto.

“Ringrazio i vertici del Cas – ha dichiarato il Vicesindaco Carlotta Previti – che hanno accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale con immediata tempestività e tutte le Forze dell’Ordine che in questo momento stanno collaborando per alleggerire i disagi legati al controesodo”.